الشرطة الفرنسية تتوصل لهوية إرهابى جديد متورط فى تفجيرات باريس

أخبار فرنسا

دفعت شهادة أحد الناجين من حادث اقتحام باتاكلان بباريس جهات التحقيق إلى الوصول لخيط جديد فى هذه القضية حيث تمكنت السلطات الفرنسية من تحديد هوية إرهابى جديد من أصل فرنسى متورط فى اقتحام المسرح الفرنسى، واتضح إنه مسجل لدى الشرطة الفرنسية ومعروف عنه نشاطه المتطرف وممارسة العنف.

ووفقاً لموقع "20 مينيت" الفرنسى، أن الإرهابى الذى تم التوصل إليه مؤخراً يدعى شرف المؤدن ويبلغ من العمر 27 عام، وهو قصير القامة وجسده رياضى، وذهب إلى سوريا فى عام 2013 وتلقى التدريبات العسكرية تحت إشراف تنظيم داعش الإرهابى، وهو الصديق المقرب للإرهابى سامى أميمور الذى لقى حتفه فى أحد التفجيرات، كم أن له سوابق مسجلة لدى الشرطة الفرنسية بخصوص التطرف والعنف منذ عام 2012، وتم القبض عليه بتهمة الإعداد لعمل إرهابى وتكدير الأمن العام.

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