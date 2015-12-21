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«الليثي» يهنىء بالمولد النبوي مع رمضان عبدالمعز والمنشد مصطفى عاطف في «بوضوح»

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«الليثي» يهنىء بالمولد النبوي مع رمضان عبدالمعز والمنشد مصطفى عاطف في «بوضوح» «الليثي» يهنىء بالمولد النبوي مع رمضان عبدالمعز والمنشد مصطفى عاطف في «بوضوح»

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، و المنشد الشاب مصطفى عاطف

كتبت: إنجي لطفي

وجه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، التهنئة للشعب المصري والعربي والإسلامي، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مشيرًا إلى أن برنامج “بوضوح”، قد أعد احتفالية خاصة بالمولد النبوي بيومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتناول سيرة الحبيب المصطفى ومولده ومكارم أخلاقه، حيث نلتي في حلقة الثلاثاء المُقبل على الهواء، مع الشيخ رمضان عبدالمعز، في حوار هام عن السيرة النبوية العطرة، وصفات ومكارم الرسول “صلى الله عليه وسلم”، ويتطرق الحوار إلى كيفية الاحتفال بذكرى ميلاد سيد الخلق، وما يجب علينا أن نفعل في هذه الذكرى الطيبة .

ونلتقي في حلقة الأربعاء، مع المنشد الشاب مصطفى عاطف، في سهرة روحانية تتخللها عذوبة الصوت، وروعة الكلمات والانشاد الديني، حيث يشدو بباقة عطرة من الاناشيد والتواشيح الدينية، والتي تحمل عددًا من المعاني الرقيقة عن السيرة النبوية وأخلاق الرسول “صلى الله عليه وسلم”.

ويُذاع برنامج بوضوح، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الموافقين الـ 22 و23 من ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة الحياة الأولى .

 

 

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