العثور على بقايا 9 حمير مذبوحة بمصرفى أبو عجاج والرياض بكفر الشيخ

عثر أهالى مدينة بيلا بكفر الشيخ على أحشاء حمارين بعد ذبحهما وسلخهما وإلقاء أشلائهما بمصرف أبو عجاج داخل المدينة، كما تم العثور على أحشاء بقايا لحوم 7 حمير فى مصرف بين مركزى الرياض وكفر الشيخ.

وشكل الدكتور لطفى مصطفى متولى مدير مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ لجنة من أطباء المديرية، وأثبتت أن ما تم العثور عليه من أحشاء ولحوم هى لحمير تم ذبحها وسلخها وأخذ جلودها للبيع.

وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد تكرار تلك الظاهرة فى عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، ومن بينها حوض آدم وحوض مصرف العربى بمنطقة الكوبرى العلوى بدسوق، وتحولت تلك المناطق إلى سلخانة لذبح الحمير والحصول على جلودها.

وقال إبراهيم عيسى، فلاح "يوميا أجد بقايا الحمير ودماؤها بالأرض التى أزرع بها، وأن هذه الظاهرة انتشرت بكثرة الأيام الماضية"، مشيرا إلى أنه يلجأ عادة إلى حرق هذه البقايا أو إلقائها فى المصرف هو وغيره من الفلاحين، خاصة أن عملية الذبح تتم بشكل شبه يومى فى ساعات متأخرة من الليل.

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