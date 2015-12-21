الخارجية: ما يحدث فى إثيوبيا من اضطرابات شأن داخلى ويهمنا استقرارها

أكدت وزارة الخارجية أن ما شهدته بعض المدن الإثيوبية من اضطربات خلال الأيام الأخيرة، هو "شأن داخلى إثيوبى"، وأن مصر تتطلع إلى استمرار استقرار الأوضاع واستكمال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى إثيوبيا بما يعود بالنفع والرخاء للشعب الإثيوبى الشقيق.

ورداً على سؤال حول تعليق الوزارة على الأحداث الإثيوبية، قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن إثيوبيا دولة كبيرة وهامة فى القارة الإفريقية، وأن استقرارها وسلامتها يعززان من مصلحة القارة، بما فى ذلك المصلحة المصرية.

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