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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالمولد النبوى الشريف

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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالمولد النبوى الشريف رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالمولد النبوى الشريف
بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وجاء نص البرقية:السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى...رئــيــس الجمهـوريــة...بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة التى كانت مولداً للهدى ونبراساً للإنسانية أضاء لها طريق الحياة الكريمة ووضع الأسس والمبادئ السمحة للبشرية جمعاء.....وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة، نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب العظيم وشعوب الأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والسلام....وكل عام وسيادتكم بخير...

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