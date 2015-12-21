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جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة وأسمنت العامرية

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جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة وأسمنت العامرية جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة وأسمنت العامرية
وقع الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية، والمهندس محمد النقلى نائب رئيس مجلس إدارة أسمنت العامرية، اليوم بروتوكول التعاون المشترك بين كلية الهندسة وشركة أسمنت العامرية "إحدى شركات مجموعة انترسيمنت العالمية"، وذلك إيماناً من جامعة الاسكندرية بأهمية ربط البحث العلمى بالصناعة ودوره فى النهوض بالمجتمع المصرى.

وقال بيان الجامعة اليوم، إنه تم الاتفاق على توفير فرص تدريب صيفى سنوياً لأوائل الطلاب بالأقسام العلمية بالكلية، وأن تقدم الشركة جائزة سنوية لأفضل مشروعات التخرج لطلاب السنة النهائية فى مجالى الأسمنت والخرسانة، وتنظيم رحلات تعليمية سنوية لمصنع أسمنت العامرية لطلبة السنة النهائية بالأقسام المختلفة بالكلية.

واتفق الجانبان أيضاً أن ترعى الشركة المؤتمرات العلمية لجميع الأقسام بكلية الهندسة وذلك من خلال المشاركة فى المعارض المصاحبة لتلك المؤتمرات، ورعاية حفلات الخريجين بالكلية سنوياً ورعاية معارض التوظيف السنوية للخريجين والاعلان عن الوظائف المتاحة بالأقسام الصناعية للشركة داخل الكلية.

من جانبه، أعرب رشدى زهران عن تقديره لهذه المبادرة الطيبة، آملاً فى توسيع نطاق التعاون بين الجامعة والمؤسسات الصناعية المختلفة والخروج بمشروعات مشتركة تخدم المجتمع داخل وخارجه، مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك يعد نموذجاً لباقى الكليات لتحذو حذوه.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الدولة تدرك دور العلم والبحث العلمى والتعليم فى تحقيق التقدم والانطلاقة المنشودة للتنمية، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بتفعيل الأبحاث العلمية وتوجيهها لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطنى وإيجاد حلول للمشاكل التى تواجهها الصناعات المختلفة.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور عصام الكـردى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمـة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد العزيز حسانين قنصوة، عميد كلية الهندسة، والدكتور مجدى عبد العظيم وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، والمهندس مارتين إساسا نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت العامرية للعمليات والانتاج.

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مصر 365

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