أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ قنا يناقش أولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

Google+ Print
محافظ قنا يناقش أولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد محافظ قنا يناقش أولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
أمر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بضرورة مراعاة الدقة فى اختيار شاغلى الوظائف الإدارية العليا استنادًا على مبدأ الكفاءة مع وضع منهج لتقييم الموظفين واعتماد سياسة التدوير الوظيفى، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة أولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفيما يخص تحسين مستوى الخدمات الجماهيرية ذكر الهجان ان المحافظة تسعى الى استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المؤسسات الخدمية المختلفة وتفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل تقديم الخدمة الي المواطنين مضيفا الى ضرورة خلق قنوات اتصال فعالة بين جمهور المتعاملين والمسئولين ورفع كفاءة أماكن تقديم الخدمات من حيث الموقع وأماكن الانتظار .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365