محافظ قنا يناقش أولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

أمر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بضرورة مراعاة الدقة فى اختيار شاغلى الوظائف الإدارية العليا استنادًا على مبدأ الكفاءة مع وضع منهج لتقييم الموظفين واعتماد سياسة التدوير الوظيفى، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لمناقشة أولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفيما يخص تحسين مستوى الخدمات الجماهيرية ذكر الهجان ان المحافظة تسعى الى استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل المؤسسات الخدمية المختلفة وتفعيل نظام الشباك الواحد لتسهيل تقديم الخدمة الي المواطنين مضيفا الى ضرورة خلق قنوات اتصال فعالة بين جمهور المتعاملين والمسئولين ورفع كفاءة أماكن تقديم الخدمات من حيث الموقع وأماكن الانتظار .



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