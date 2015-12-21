بالفيديو والصور.. محافظ قنا وأبو هشيمة يفتتحان غداً سابع قرية مطورة

يشهد غدا الثلاثاء، محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، والعميد أكرم عبد الرحمن المدير المالى لصندوق تحيا مصر ، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، والإعلامى مصطفى بكرى، افتتاح أعمال إعادة الإعمار لسابع قرية بمبادرة إعمار قرى الصعيد التى أطلقتها مجموعة حديد المصريين وجمعية الاورمان، وذلك بقرية الشيخ على بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا.

الجدير بالذكر، أن أعمال الإعمار بقرية الشيخ على شملت إعادة بناء 50 منزلاً مع توفير الأثاث المنزلى لهم، بالإضافة إلى توزيع 50 رأس ماشية مدعومة لمدة عام، والمساهمة فى تجهيز 25 فتاة للزواج، بالإضافة إلى توزيع 4 آلاف قطعة ملابس.

كانت مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان، قد أطلقتا مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً بصعيد مصر فى يونيو العام الماضى 2014 ، وأعلن أحمد أبوهشيمة التزامه بتنفيذ المبادرة فى 20 قرية بصعيد مصر، وتم تنفيذها فى قرى مهدى الأخرم، والغرقد وأبوصالح بمركزى الفشن وناصر بمحافظة بنى سويف وقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار بمحافظة المنيا وقرية النخيلة بأسيوط، وقرية أولاد يحى بحرى بمحافظة سوهاج، وتعتبر قرية الشيخ على هى القرية السابعة التى تشملها المبادرة.

كما أعلن أحمد إبراهيم مسئول الأورمان لمحافظات الصعيد، عن قيام الجمعية بتنظيم احتفالية غدا الثلاثاء لافتتاح قرية الشيخ على بنجع حمادى شمال محافظة قنا، بعد تطويرها بالتنسيق مع حديد المصريين بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وحسين يوسف وكيل وزارة التضامن ورئيس مدينة نجع حمادى ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والمهندس حسام القبانى رئيس جمعية الأورمان واللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية ومحمود فؤاد نائب المدير العام.

وأوضح إبراهيم، أن التطوير شمل إعادة إعمار 50 منزل لغير القادرين، وتزويد كل منزل بأثاث جديد عبارة عن غرفة نوم وغرفة أطفال ومطبخ به غسالة وثلاجة وبوتاجاز وصالون عبارة عن 3 كنبة إلى جانب ذلك سيتم توزيع 50 رأس ماشية على الأرامل والغير قادرين، ممن ينطبق عليهم شروط الجمعية حيث يحصل المستفيد على رأس ماشية عبارة عن "جاموسة" لا يقل عشارها عن 5 شهور، كما يحصل كل مستفيد على مبلغ 400 جنية تغذية للرأس، كما سيتم توزيع شيكات المشروعات الصغيرة لعدد 25 مستفيد كل شيك عبارة عن 4000 جنيه، وأيضا يتم منح مبالغ مالية للفتيات المقبلات على الزواج، بواقع 5000 جنيه لكل فتاة، كما سيتم توزيع مقاعد متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.

يذكران اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، أكد أن التكلفة الإجمالية، تقدر بحوالى 3 ملايين جنيه.



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