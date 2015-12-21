نيابة غرب الإسكندرية تحقق مع 2 سلفيين منعوا خطيب الأوقاف من خطبة الجمعة

تباشر نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار محمد نوار تحقيقات موسعة مع 2 من أعضاء الدعوة السلفية بالإسكندرية تم إلقاء القبض عليهم فى واقعة الاعتداء على خطيب مسجد بالأوقاف، حيث اعتدوا على الشيخ حسنى هاشم بدوى أحمد، إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية، ومنعوه الجمعة الماضية من إلقاء خُطبة الجمعة، بمسجد "أولياء الرحمن" بمساكن الزواج الحديث، بزاوية عبد القادر بمنطقة العامرية.

كما قررت النيابة سرعة ضبط وإحضار 4 آخرين تورطوا فى الواقعة بشهادة المجنى عليه وعدد من الأهالى وشهود الواقعة.

وكانت النيابة أصدرت قرارا مساء أمس بحجز المتهمين كل من "أحمد.أ.ج"، 45 سنة، حلوانى، و"محمد.ع"، 52 سنة، كهربائى، وعرضهم بجلسة اليوم مع تحريات المباحث حول الواقعة وضبط باقى المتهمين الهاربين.

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