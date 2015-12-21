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مباحث التموين تضبط صاحب مخبز بحوزته 658 جوال دقيق مدعم بالوراق

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مباحث التموين تضبط صاحب مخبز بحوزته 658 جوال دقيق مدعم بالوراق مباحث التموين تضبط صاحب مخبز بحوزته 658 جوال دقيق مدعم بالوراق
ضبطت مباحث بالجيزة 658 جوال دقيق مدعم بمخبز فى منطقة الوراق، قبل بيعها فى السوق السوداء، وتم القبض على مالك المخبز، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين بالجيزة تفيد قيام "محمد.س" صاحب مخبز بلدى بالوراق بالاستيلاء على المال العام والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة، والمقرر توزيعها على المواطنين على بطاقات صرف الخبز المدعم وبيعها فى السوق السوداء.

وبالقيام بحملة تموينية استهدفت المخبز أسفرت عن ضبط مالكه وعثر على 658 جوال دقيق بلدى مدعم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين بالجيزة تفيد قيام "محمد.س" صاحب مخبز بلدى بالوراق بالاستيلاء على المال العام والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم من قبل الدولة، والمقرر توزيعها على المواطنين على بطاقات صرف الخبز المدعم وبيعها فى السوق السوداء.

وبالقيام بحملة تموينية استهدفت المخبز أسفرت عن ضبط مالكه وعثر على 658 جوال دقيق بلدى مدعم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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مصر 365

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