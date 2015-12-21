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القبض على طالب يوزع مخدارات بين ركاب قطار "vip" الصعيد

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القبض على طالب يوزع مخدارات بين ركاب قطار "vip" الصعيد القبض على طالب يوزع مخدارات بين ركاب قطار "vip" الصعيد
ألقت قوة أمنية القبض على طالب بالمعهد الخاص للتحاليل الطبية بسوهاج يدعى "مصطفى أ" داخل قطار vip رقم 207 القادم من أسوان صباح اليوم، وبحوزته 50 جرام حشيش و10 جرامات من مخدر الأفيون بغرض الاتجار فيها وتوزيعها على الركاب.

وقال مصدر أمنى، إن أمين الشرطة أيمن بدر المتواجد بالقطار اشتبه فى المتهم المذكور، وبتفتيشه عثر بحوزته على كميات المخدرات السالف الإشارة إليها بغرض الاتجار فيها، لافتا إلى أنه تم اصطحابه إلى قسم شرطة محطة برمسيس، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لإحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة.

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مصر 365

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