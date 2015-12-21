ضبط موظف بحوزته "تمثال وجعران" يشتبه فى أثريتهما

تمكنت قوة أمنية من مباحث مرور البحر الأحمر بالاشتراك مع الخدمة المعينة بتأمين الغردقة الشمالى، من ضبط قطعتين فرعونيتين يشتبه فى أثريتهما بحوزة موظف بإحدى الهيئات الحكومية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية تفاصيل الواقعة عند ورود معلومات للعقيد رضا النحاس رئيس مباحث مرور البحر الأحمر، باعتزام موظف بمدينة رأس غارب، بعرض قطع أثرية للبيع فى الغردقة.

على الفور تم إبلاغ اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر واللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، واللذان أمرا باتخاذ الإجراءات القانونية فى القبض على الموظف وإعداد أكمنة لضبطه قبل دخوله الغردقة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد كساب وكيل مباحث المرور، من ضبط الموظف، وعثر بحوزته على جهاز تليفزيون، وبداخله تمثال وجعران يشتبه فى أثريتهما، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.