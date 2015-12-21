ضبط 797 منشط جنسى غير مسجل بوزارة الصحة فى مطروح

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بمديرية أمن مطروح والقوة المرافقة من ضبط 797 قرص منشط جنسى، مجهول المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، و2300 قطعة حلويات متنوعة منتهية الصلاحية بأحد محلات الحلويات خلال حملة تموينية فى مدينة مرسى، بالإضافة لعدد من المخالفات الأخرى.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "سليمان. ع. ا"- 20 سنة، المسئول عن محل داخل سوق ليبيا- أثناء قيامة بعرض وبيع سلعة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، عبارة عن 797 قرص من المنشطات الجنسية و"عطا. ا. ش" – 46 سنة، المسئول عن إدارة محل حلويات بشارع الإسكندرية، أثناء قيامة بعرض وبيع سلعة عير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 2300 قطعة حلويات مختلفة الأنواع والأحجام و" شيماء. م.ع "- 30 سنة " المسئولة عن محل مخبوزات بشارع عمر المختار، أثناء قيامها بعرض وبيعها سلعة منتهية الصلاحية مخبوزات وعلب مربي وشيكولاتة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة أحوال التموين و التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.