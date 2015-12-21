بالصور..أهالى قرية بالغربية يدشنون مبادرة "مصر شابة كل يوم" لحل المشاكل

دشن عدد من شباب وأهالى قرية "شبرا بلولة" التابعة لدائرة مركز قطور بمحافظه الغربية، مبادرة بعنوان " مصر شابة كل يوم"، لحل مشاكل وأزمات القرية بالجهود الذاتية ومساعدة أبنائها.

ونفذ الشباب أعضاء المبادرة تطويرا شاملا لمداخل ومخارج القرية بأكملها، من نظافة وإزالة العوائق، والمخلفات المتراكمة فى الطرق العامة، وتقليم الأشجار وتهذيبها، وتسليك ترع ومساقى القرية، وإنارة أعمدة الكهرباء لمسافة 2كم حتى المدخل الرئيسى، وتشجير الأماكن الخلوية، وإنشاء منفذ لبيع السلع الغذائية بدعم من القوات المسلحة، ومتابعة العمل مع القائمين على مشروع الصرف الصحى.

وأكد أعضاء الرابطة، أن المبادرة كانت استجابة لخطاب السيد رئيس الجمهورية، والهدف الرئيسى منها، وجود بيئة نظيفة خالية من جميع عوامل التلوث، واستخدام الشباب فى كافة الخدمات العامة وتوعية بالمواطنين بحب الوطن والحفاظ عليه، بعيدا عن الروتين الحكومى، ومساعدة السلطة التنفيذية فى كافة الخدمات والمرافق بالقرية والحفاظ عليها.



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