أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..أهالى قرية بالغربية يدشنون مبادرة "مصر شابة كل يوم" لحل المشاكل

Google+ Print
بالصور..أهالى قرية بالغربية يدشنون مبادرة "مصر شابة كل يوم" لحل المشاكل بالصور..أهالى قرية بالغربية يدشنون مبادرة "مصر شابة كل يوم" لحل المشاكل
دشن عدد من شباب وأهالى قرية "شبرا بلولة" التابعة لدائرة مركز قطور بمحافظه الغربية، مبادرة بعنوان " شابة كل يوم"، لحل مشاكل وأزمات القرية بالجهود الذاتية ومساعدة أبنائها.

ونفذ الشباب أعضاء المبادرة تطويرا شاملا لمداخل ومخارج القرية بأكملها، من نظافة وإزالة العوائق، والمخلفات المتراكمة فى الطرق العامة، وتقليم الأشجار وتهذيبها، وتسليك ترع ومساقى القرية، وإنارة أعمدة الكهرباء لمسافة 2كم حتى المدخل الرئيسى، وتشجير الأماكن الخلوية، وإنشاء منفذ لبيع السلع الغذائية بدعم من القوات المسلحة، ومتابعة العمل مع القائمين على مشروع الصرف الصحى.

وأكد أعضاء الرابطة، أن المبادرة كانت استجابة لخطاب السيد رئيس الجمهورية، والهدف الرئيسى منها، وجود بيئة نظيفة خالية من جميع عوامل التلوث، واستخدام الشباب فى كافة الخدمات العامة وتوعية بالمواطنين بحب الوطن والحفاظ عليه، بعيدا عن الروتين الحكومى، ومساعدة السلطة التنفيذية فى كافة الخدمات والمرافق بالقرية والحفاظ عليها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر