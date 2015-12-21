رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض "حنين" للفنان محمد الحديدى

افتتح الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا، معرض الفنان الدكتور محمد كامل الحديدي، المدرس بقسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية، والمقام تحت عنوان " حنين"، بقاعة عبد السلام الشريف بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.

حضر الافتتاح الدكتور حنا حبيب رملة عميد كلية التربية الفنية، والدكتور سامي أبو طالب عميد كلية الفنون الجميلة، وسط حضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والفنانين التشكيليين والطلاب، ويقدم المعرض لمحة من تجربة الفنان الإبداعية ليُقدم للمتلقى رؤية واضحة عن مراحل التطور التي شهدتها أعماله التي تركت له حنين من نوع لا يشعر به إلا الفنان ليعبر به عن ما بداخله.

وأشاد الدكتور أبو المجد بالأعمال الفنية، مؤكداً أن المعرض متميزًا في محتواه ومضمونه حيث يُعد الفنان من المواهب المتميزة والواعدة على ساحة الفنون التشكيلية.