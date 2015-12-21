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بالصور.. استكمال صرف التعويضات للمزارعين المتضررين من أحداث غرق الإسكندرية

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بالصور.. استكمال صرف التعويضات للمزارعين المتضررين من أحداث غرق الإسكندرية بالصور.. استكمال صرف التعويضات للمزارعين المتضررين من أحداث غرق الإسكندرية
أعلن حى المنتزه ثانى بالإسكندرية، اليوم الاثنين، استكمال صرف التعويضات لأصحاب الأراضى الزراعية المتضررين من سوء الأحوال الجوية فى الفترة الأخيرة داخل نطاق حى منتزه ثانى، حيث تم الصرف بجمعية التوفيقية التابعة لمديرية الإصلاح الزراعى ومديرية الزراعة، وذلك تحت إشراف اللواء عادل سلامة، رئيس الحى، وبحضور د. ضيف سليمان، مساعد رئيس الحى، ومندوبى الجمعيات الزراعية، وسيتم صرف التعويضات الخاصة بجمعية الناصرية وجمعية المعمورة الزراعية.

كما تفقد رئيس الحى سير العمل بالبدالة والمصب بمجمع الشنايش بجوار فندق الوردة طريق الكورنيش بالعصافرة بحرى، وجار استكمال أعمال إنشاء البيارة بالحفر ووضع الشدة الخشبية والحديدية والتسليح تمهيدًا لصب بيارة الطلمبات بتلك المنطقة، واستكمال أعمال إعادة الشىء لأصله بوضع بلدورات الرصيف، وذلك فى إطار القضاء على ظاهرة تراكم الأمطار بالمحافظة.

على الصعيد نفسه، توجهت لجنة إلى عزبة الطاروطى لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعزبة، وحصر المشكلات التى تواجه العزبة، وذلك تحت إشراف بهاء حسان، مدير مركز معلومات التنمية المحلية، واتضح أن من أهم تلك المشكلات هى سوء حالة الصرف الصحى وشبكتى الكهرباء والماء. وسيتم عرض تلك المشكلات على جهات الاختصاص لحلها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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