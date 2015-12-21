أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دايلى بيست: بوتين يدعم القبائل السنية بالعراق لتساعده فى الحرب على داعش

Google+ Print
دايلى بيست: بوتين يدعم القبائل السنية بالعراق لتساعده فى الحرب على داعش دايلى بيست: بوتين يدعم القبائل السنية بالعراق لتساعده فى الحرب على داعش
قال موقع "دايلى بيست" الأمريكى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يسعى للحصول على مساعدة القبائل السنية فى العراق لهزيمة داعش مثلما فعل الجيش الأمريكى لهزيمة المتطرفين فى فترة حرب العراق.

ونقلت الصحيفة عن فيصل العسافى، أحد مشايخ السنة فى محافظة الأنبار والذى يعارض تنظيم داعش، أن روسيا جادة فى محاربة الإرهاب وتريد إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن على العكس من الولايات المتحدة".

وأضاف أن روسيا قد بدأت بالفعل فى قصف خطوط داعش فى حين أن الولايات المتحدة تساعد مقاتلى داعش على التحرك بحرية من سوريا إلى الأنبار.

ونقل دايلى بيست عن مسئولين أمريكيين قوله إنهم يرون مؤشرات مبكرة على تواصل روسى مع زعماء القبائل السنية فى العراق بهدف تعزيز جهودهم لمحاربة مسلحى داعش المحاصرين داخل المجتمعات السنية.

وجزء من هذا الجهود، عرض الكرملين لتزويد القبائل السنية بالأسلحة أسرع من الولايات المتحدة، ومن ثم أكثر قدرة على تجاوز الشيعية المركزية تماما. بينما ستظل الموارد التى تقدمها الولايات المتحدة للقبائل تصل إليهم عبر بغداد، انطلاقا من مبدأ احترام السيادة العراقية.

وقال المسئولان أن تواصل روسيا مع القبائل السنية لم يجنى ثمارا بعد، ووصف أحدهم الأمر بانها مرحلة الإغراء. إلا أن هذين المسئولين يتشككان فى أن جزء من جهود بوتين الحالية هدفه تقويض وتقييد النفوذ الأمريكى فى الشرق الأوسط، لاسيما عندما يتعلق بتقديم نفسه على أنه الأكثر استحقاقا للثقة وأنه حليف موثوق به فى محاربة الإرهاب.

القوات الكردية تعتقل 9 من "داعش" فى كركوك شمالى العراق
>

لافروف: التدخل بشئون دول الشرق الأوسط يحد من قدراتها على مجابهة الإرهاب
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه