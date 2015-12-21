أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عمر البشير: مصالح السودان الإستراتيجية بالبحر الأحمر مستهدفة

Google+ Print
عمر البشير: مصالح السودان الإستراتيجية بالبحر الأحمر مستهدفة عمر البشير: مصالح السودان الإستراتيجية بالبحر الأحمر مستهدفة

قال رئيس السودان عمر البشير، إن مصالح البلاد الإستراتيجية والاقتصادية فى منطقة البحر الأحمر مستهدفة، مؤكدا على ضرورة العمل الجاد لبناء قوات بحرية قادرة على حماية الشواطئ والمياه الإقليمية ومصالح السودان الاقتصادية بالبحر الأحمر.

وشدد البشير- لدى تفقده لرئاسة أركان القوات البحرية السودانية اليوم-على أهمية بناء قوات بحرية حديثة، تؤمن المصالح الإستراتيجية للبلاد، مشيرا إلى ضرورة تطوير المعدات البحرية والاهتمام بتوفير احتياجات الأفراد وتحسين بيئة العمل.

وأكد الرئيس السودانى، أن أبواب الحوار الوطنى الجارى حاليا بالخرطوم مفتوحة للتفاوض وحقن الدماء، من أجل أن يتفاوض أبناء الوطن الواحد فى سبيل دعم البناء والتنمية المستدامة بالبلاد.

وجدد الرئيس البشير، تأكيده على أنه سيتم القضاء على كافة الحركات المسلحة والمتمردة بالسودان، العام المقبل "سلما أو حربا".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365