عمر البشير: مصالح السودان الإستراتيجية بالبحر الأحمر مستهدفة

قال رئيس السودان عمر البشير، إن مصالح البلاد الإستراتيجية والاقتصادية فى منطقة البحر الأحمر مستهدفة، مؤكدا على ضرورة العمل الجاد لبناء قوات بحرية قادرة على حماية الشواطئ والمياه الإقليمية ومصالح السودان الاقتصادية بالبحر الأحمر.

وشدد البشير- لدى تفقده لرئاسة أركان القوات البحرية السودانية اليوم-على أهمية بناء قوات بحرية حديثة، تؤمن المصالح الإستراتيجية للبلاد، مشيرا إلى ضرورة تطوير المعدات البحرية والاهتمام بتوفير احتياجات الأفراد وتحسين بيئة العمل.

وأكد الرئيس السودانى، أن أبواب الحوار الوطنى الجارى حاليا بالخرطوم مفتوحة للتفاوض وحقن الدماء، من أجل أن يتفاوض أبناء الوطن الواحد فى سبيل دعم البناء والتنمية المستدامة بالبلاد.

وجدد الرئيس البشير، تأكيده على أنه سيتم القضاء على كافة الحركات المسلحة والمتمردة بالسودان، العام المقبل "سلما أو حربا".

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