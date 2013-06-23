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شركات الليموزين تطرح مشاكلها اليوم على مسئولى المطار

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شركات الليموزين تطرح مشاكلها اليوم على مسئولى المطار شركات الليموزين تطرح مشاكلها اليوم على مسئولى المطار

اجتمع اليوم، الأحد، ممثلون عن عدد من شركات الليموزين، التى تعمل بمطار القاهرة، للتوصل إلى حل للأزمة، وذلك بعد تسريب معلومات عن إلغاء عقود جميع الشركات العاملة حاليا بانتهاء شهر يونيو الجارى، والإبقاء فقط على شركتين هى "ليموزين مطار القاهرة" وشركة أخرى سيتم اختيارها الأيام القادمة عبر إعلان فى الصحف عن مناقصة جديدة لفتح الباب لشركات الليموزين.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، رئيس شركة الميناء، أنه اجتمع مع ممثلين عن الشركات، وتم بحث بعض المشاكل التى تواجههم فى العمل، نظراً لقيام عدد من أصحاب السيارات الملاكى والتاكسى بالدخول إلى المطار والعمل بدون تصاريح، وهو ما يؤثر بالسلب عليهم، مشيراً إلى أنه تم أيضا مناقشة العملية التنظيم للشركات لافتا إلى أن هناك 24 شركة ليموزين مسجلة بشركة الميناء.

وأضاف عصمت، أنه تم طرح دمج عدد من الشركات بالاتفاق فيما بينهم للعمل فى صالات المطار القديم والجديد، وأن ممثلى الشركات طالبوا بتخفيض الرسوم التى يتم تحصيلها من شركات الليموزين نظرا للظروف التى تمر بها البلاد فى الوضع الراهن، مشيرا إلى أنه سيتم بحث مطالبهم خلال الأيام القادمة.

من جانبها، أكدت إحدى ممثلات شركات الليموزين التى حضرت الاجتماع أنهم ناقشوا العديد من المطالب وتم الاتفاق مع شركة الميناء على أن يكون هناك اجتماعات آخر خلال 48 ساعة القادمة للتوصل إلى حل لعدد من المشاكل التى تواجه الشركات.

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مصر 365