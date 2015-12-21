ارتدي اللون الوردي بهذه التنسيقات الشتوية

على الرغم من أننا في موسم الشتاء، الوقت الذي يحلو لنا فيه ارتداء الألوان الداكنة والغنية إلا أننا لاحظنا في الفترة الأخيرة انتشارًا كبيرًا للون الوردي الجذاب في منصات العروض وهذا ما جعلنا نبحث عن أجمل التنسيقات الشتوية الناعمة لتستوحي منها ما يمكن أن ترتديه هذه الفترة. .

كانت المعاطف الوردية أجمل ما قدمت دور الأزياء هذا الموسم، وقد جمعنا لك العديد من التنسيقات الأنيقة بالمعاطف الوردية الأنيقة. يمكن أن تختاري اللون الوردي الفاتح لإطلالة أنثوية ناعمة أو اللون الفوشي لتحصلي على إطلالة أكثر جرأةً، كما يمكنك أن ترتدي الكنزات الصوفية لتنسقيها مع تنورة قصيرة أو بنطلون جينز لتحصلي على إطلالة بسيطة وغير متكلفة.

كما يمكنك أن تختاري الإكسسوارات الوردية لتزيني إطلالتك، حقيبةً أو قبعةً ورديةً أو شالًا بطبعات عصرية بدرجات هذا اللون يمكن أن يأخذ إطلالتك لمستوى آخر من الأناقة.

نسقي هذا اللون مع الأبيض أو درجات الرمادي لتكون إطلالتك أنثوي وبسيطة، أو اختاريه مع الجينز الأزرق لتحصلي على إطلالة يومية ناعمة، شاهدي اختياراتنا لأجمل التنسيقات بهذا اللون وشاركينا برأيك .