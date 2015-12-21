هل هيلدا خليفة هي مقدمة البرامج الأكثر أناقة؟

تعتبر هيلدا خليفة واحدة من نجمات الوطن العربي اللواتي يخترن أجمل الإطلالات ـ بشكل دائم ـ بالإضافة إلى كونها أكثرهن أناقة وعصرية؛ وهذا الأمر ينطبق على اختياراتها فوق المسرح وفي حياتها اليومية ومشاويرها الخاصة أيضاً. وبالفعل، فقد استطاعت هيلدا أن ترسم لنفسها خطاً مختلفاً عن باقي المشهورات، من ميزاته أنه بعيد عن البهرجة وأقرب إلى النمط الأوروبي منه إلى النمط العربي.

هل نجحت بلقيس في اختيار إطلالاتها هذا العام؟

إنها لا تخشى تجربة صيحات الموضة الجديدة التي تنسّقها على طريقتها الخاصة، بل تضيف إليها لمساتها الخاصة عن طريق المكياج، أو الشعر، أو الاكسسوار. ولهذا، فقد رأيناها في إطلالة مُبتكرة، في هذا الموسم من برنامج ستار أكاديمي، لم تقتصر على الفساتين، إذ اختارت التنورة مع التوب، وأحياناً الجامب سوت، وأحياناً أخرى السراويل، أو الفساتين القصيرة، من دور أزياء عالمية بارزة مثل: "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، و"بالمان" Balmain، و"زهير مراد" Zuhair Murad وغيرهم…

ولعلّ أجمل إطلالة لها في هذا العام كانت الإطلالة الملكية، التي اختارتها للحلقة الأولى من برنامج ستار أكاديمي، وكانت عبارة عن فستان ذهبيّ مع رداء طويل، حمل توقيع "زهير مراد" Zuhair Murad.

مما لا شكّ فيه أنّ هيلدا هي من أكثر مقدمات البرامج أناقة، ومن أكثر المشهورات اللواتي يخترن إطلالات عصرية، مميزة، وبعيدة عن الملل. وأنت ما رأيك؟

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