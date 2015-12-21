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شركة إيزيس للأدوية تغير اسمها لالتباسه مع اسم تنظيم "داعش"

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شركة إيزيس للأدوية تغير اسمها لالتباسه مع اسم تنظيم "داعش" شركة إيزيس للأدوية تغير اسمها لالتباسه مع اسم تنظيم "داعش"
بعد مداولات استمرت على مدار العام الحالى أعلنت شركة (إيزيس فارماسيوتيكالز) للتكنولوجيا الحيوية تغيير اسمها لتجنب التباسه باسم تنظيم داعش الذى يكتب اختصارا باللغة الإنجليزية (إيزيس).

وقالت الشركة إنه بدءا من غد الثلاثاء 22 ديسمبر الجارى سيصبح اسم الشركة (أيونيس فارماسيوتيكالز إنك) كما عدلت من اسمها فى سوق الأوراق المالية تبعا لذلك.

وقالت سارة بويس مديرة الشئون التجارية بالشركة لرويترز "إنها مناقشة ظلت تدور معظم فترات العام".

وأضافت "عندما تتحدث عن الشركة فإنك تريد من الناس أن يتبادر إلى أذهانهم على الفور الجهد الضخم المبذول لتوفير عقاقير التكنولوجيا الحيوية للمرضى.. وليس هذا الاسم المشئوم".

وتراجعت أسهم الشركة التى تتخذ من كارلسباد بكاليفورنيا مقرا لها بنسبة 4 فى المائة فى اليوم الأول من التعاملات فى أعقاب الهجمات التى تعرضت لها باريس والتى أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسئولية عنها.

وتحتفظ شركة الأدوية -التى اتخذت اسمها من إيزيس ربة الكون والقمر والأمومة لدى قدماء المصريين- باسمها السابق منذ نحو ربع قرن.

ويبلغ حجم أعمال الشركة 7 مليارات دولار وتنتج عقاقير لعلاج الكوليسترول والسرطان والقلب وأمراض الدم.
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