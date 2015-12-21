ديلى ميل: الحبوب المنومة تساعد ضحايا السكتة الدماغية على الحركة

"الحبوب المنومة تعطى الأمل لضحايا السكتة الدماغية"، كلمات غريبة لأول مرة تطرأ على أذنيك، لكن هذا أصبح واقعا ووجد أنها تقلل من مضاعفات المرض.

ووفقا للموقع الالكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن تناول الحبوب المنومة تعطى أملا جديدا لمرضى السكتة الدماغية، وتقلل من مضاعفات المرض، وتساعدهم على استعادة القدرة على تناول الطعام والحركة والمشى وارتداء الملابس دون مساعدة.

حسب التقرير أن بعد إجراء التجارب بعقار الزولبيديم، ظهرت نتائج مثيرة فى الأشخاص الناجين من السكتات الدماغية بآثار جانبية، حيث وجد أنه ساعد على إصلاح التلف فى المخ الذى تضرر من السكتة الدماغية.

وحسبما جاء فى التقرير إلى أن 15 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم يعانون من السكتة الدماغية كل عام، وما يقرب من 6 ملايين حالة وفاة، مشيرا إلى أن السكتة الدماغية هى القاتل الثالث فى بريطانيا، والسبب الرئيسى الخامس فى أمريكا يتسبب فى الوفاة، كما أنه يعد سببا رئيسيا فى حدوث إعاقة شديدة فى بعض الحالات.

أشار إلى أن الأشخاص الذين يستمرون على قيد الحياة بعد التعرض لسكتة دماغية، فى كثير من الأحيان تترك لهم مضاعفات شديدة كضعف العضلات والشلل وعدم التووازن الناتج عن عدم وصول الدم للمخ، وبعد إجراء الباحثين من جامعة ستانفورد فى ولاية كاليفورنيا الدراسات على الحبوب المنومة، وجدت زيادة فى احتمالية علاج العديد المرضى الذين تعرضوا لللسكتة الدماغية، كما وجد الباحثون عند إعطاء الحبوب المنومة "الزولبيديم" للفئران المصابة بالسكتات الدماغية أنها تعافت بشكل أسرع بكثير عن الحيوانات غير المعالجة.