أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

Google+ Print
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

>اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة وقوات التدخل السريع.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية إن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات صغيرة ومتتالية وحاولوا أداء طقوسا تلمودية، لكن حراس الأقصى تصدوا لهم .. مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات احتجزت أغلب الهويات الشخصية للنساء قبيل دخولهن للأقصى.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا سلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وسط تضييق الخناق على المصلين وخاصة النساء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365