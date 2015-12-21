مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

>اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة وقوات التدخل السريع.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية إن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات صغيرة ومتتالية وحاولوا أداء طقوسا تلمودية، لكن حراس الأقصى تصدوا لهم .. مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات احتجزت أغلب الهويات الشخصية للنساء قبيل دخولهن للأقصى.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا سلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وسط تضييق الخناق على المصلين وخاصة النساء.

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