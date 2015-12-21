سعد الحريرى يهنئ مسلمى ومسيحيى لبنان بمناسبة رأس السنة والمولد النبوى

هنأ سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، جميع اللبنانيين بمناسبة حلول يوم المولد النبوى ويوم رأس السنة الميلادية، حيث تتقارب تواريخهما هذا العام، ويحتفل فيهما المسيحيون والمسلمون فى أسبوع واحد.

وقال الحريرى فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن المولد النبوى الشريف، وعيد ميلاد السيد المسيح، وحلول رأس السنة الميلادية، هى أيام مجيدة ومباركة يلتقى اللبنانيون على الاحتفال بها والتعبير من خلالها عن القيم النبيلة لحياتهم الوطنية المشتركة ومعانى الرسالة الإنسانية والروحية والحضارية التى يمثلها لبنان.

ووجه رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، أحر التهانى القلبية لجميع اللبنانيين فى هذه الأيام.

واختتم الحريرى قائلا "سائلاً الله العلى القدير أن يعيدها على وطننا، وقد انزاحت عن صدره غيمة الشغور الرئاسى، لتحل مكانها أجواء الحوار والتضامن والعمل فى سبيل إعادة الاعتبار لهيبة الدولة والشرعية، ومواجهة التحديات الماثلة بما تستحق من جهود سياسية وأمنية واقتصادية، وتجديد الثقة بالمؤسسات الدستورية".



>