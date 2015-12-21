محافظ الأقصر يبحث مع الجيش إعادة تشغيل مصنع السماد بمنطقة الحبيل

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع اللواء وصفى محمود، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لمناقشة خطة إعادة تشغيل مصنع السماد بمنطقة الحبيل جنوب الأقصر.

وأكد اللواء وصفى، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يدرس تولى أعمال إعادة تشغيل المصنع، لما لذلك من ضرورة لتحقيق أعلى استفادة من مخلفات محافظة الأقصر فى تصنيع السماد العضوى، ومن خلال تطوير وتحديث المصنع سيعمل المصنع على كافة مدن ومحافظات الصعيد المجاورة للأقصر، الأمر الذى سيحد من نسب التلوث البيئى الذى يسببه حرق هذه المخلفات.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه تتم دراسة خطة لإعادة تشغيل مصنع السماد بمنطقة الحبيل بهدف استغلال المخلفات المنزلية والتى تتراوح كمياتها ما بين 131.400 ألف طن إلى 166.680 ألف طن سنوياً لا تتم الاستفادة منها، حيث يتم دفنها فى المدافن المحكومة والمقالب العمومية، وكذلك المخلفات الزراعية خاصة مخلفات زراعات القصب التى تصل إلى 125 ألف طن سنوياً، والوضع يتطلب سرعة تحديث وتشغيل مصنع السماد العضوى فى صحراء الحبيل.



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