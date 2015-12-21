أخبار عاجلة

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر -
كلوب يتحدث عن الغيابات والتأهل لدوري الأبطال -
هوندا تكشف عن مواصفات «سيفيك SI» الجديدة -
لافروف: الضربات الأمريكية على سوريا تُذكرنا بما قامت به واشنطن في العراق -
إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الأقصر يبحث مع الجيش إعادة تشغيل مصنع السماد بمنطقة الحبيل

Google+ Print
محافظ الأقصر يبحث مع الجيش إعادة تشغيل مصنع السماد بمنطقة الحبيل محافظ الأقصر يبحث مع الجيش إعادة تشغيل مصنع السماد بمنطقة الحبيل
عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع اللواء وصفى محمود، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لمناقشة خطة إعادة تشغيل مصنع السماد بمنطقة الحبيل جنوب الأقصر.

وأكد اللواء وصفى، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يدرس تولى أعمال إعادة تشغيل المصنع، لما لذلك من ضرورة لتحقيق أعلى استفادة من مخلفات محافظة الأقصر فى تصنيع السماد العضوى، ومن خلال تطوير وتحديث المصنع سيعمل المصنع على كافة مدن ومحافظات الصعيد المجاورة للأقصر، الأمر الذى سيحد من نسب التلوث البيئى الذى يسببه حرق هذه المخلفات.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه تتم دراسة خطة لإعادة تشغيل مصنع السماد بمنطقة الحبيل بهدف استغلال المخلفات المنزلية والتى تتراوح كمياتها ما بين 131.400 ألف طن إلى 166.680 ألف طن سنوياً لا تتم الاستفادة منها، حيث يتم دفنها فى المدافن المحكومة والمقالب العمومية، وكذلك المخلفات الزراعية خاصة مخلفات زراعات القصب التى تصل إلى 125 ألف طن سنوياً، والوضع يتطلب سرعة تحديث وتشغيل مصنع السماد العضوى فى صحراء الحبيل.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365