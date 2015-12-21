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جامعة المنوفية تستضيف ندوة العودة إلى الجذور

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جامعة المنوفية تستضيف ندوة العودة إلى الجذور جامعة المنوفية تستضيف ندوة العودة إلى الجذور
تنظم إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب سلسلة اللقاءات الحوارية تحت عنوان: " العودة للجذور " لطلاب وطالبات جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة.

وقالت وفاء شتلة مدير إدارة النشاط الثقافي، إن اللقاء يقام غداً الثلاثاء فى مدرج كلية الآداب بالمجمع النظري بشبين الكوم، ويحاضر فيها الدكتور جمال حماد أستاذ علم الإجتماع ومستشار اللجنة الثقافية بكلية الآداب.

وأوضحت شتلة، أن الهدف من مثل هذه اللقاءات تأصيل وترسيخ القيم والمبادئ السامية لدى الشباب وزيادة الوعى الفكرى وتدعيم قيم الولاء والإنتماء للوطن، من خلال عرض تجارب وخبرات مصرية متميزة وتقديم نماذج مشرفة من المجتمع.

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مصر 365