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بالصور.. محافظ الأقصر يفتتح "أسبوع فنون الجرافيك" بكلية فنون جميلة

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بالصور.. محافظ الأقصر يفتتح "أسبوع فنون الجرافيك" بكلية فنون جميلة بالصور.. محافظ الأقصر يفتتح "أسبوع فنون الجرافيك" بكلية فنون جميلة
افتتح محافظ الأقصر محمد بدر، فعاليات أسبوع فنون الجرافيك، والذى ينظمه قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور محمد عرابى، وعميد كلية السياحة والفنادق الدكتور صالح عبد المعطى.

ومن جانبه قال رئيس قسم الجرافيك بالكلية، الدكتور وليد محمد عبد الله، إن الفاعلية تقام برعاية رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور عباس منصور، وعميد كلية الفنون الجميلة الدكتور محمد عرابى، والرئيس الشرفى لأسبوع الجرافيك الدكتور صالح عبد المعطى، ورئيس فعاليات الأسبوع الفن الدكتور أحمد حمدى.

وقالت المنسقة الإعلامية للفاعلية الدكتورة سمر عباس، إنه من المقرر أن يتم تنظيم ورش عمل فنية ضمن فعاليات الأسبوع لمجموعة من الفنانين التشكيليين، وفى مقدمتهم الأستاذ دكتور صلاح المليجى رئيس قطاع الفنون التشكلية الأسبق، والدكتورة أمل نصر الأستاذة بكلية فنون جميلة الإسكندرية، والدكتورة إيمان أسامة الاستاذة بكلية فنون جميلة الزمالك، والفنانة المقدونية miroslava بمشاركة مجموعة من أساتذة الكلية.

ومن المقرر أيضا أن تتضمن فعاليات أسبوع فنون الجرافيك مجموعة محاضرات علمية وندوات ثقافية، وذلك بمشاركة لفيف متميز من كبار أساتذة الفن فى ، ومعرض للأعمال الفنية لطلاب وأساتذة القسم، حيث تختتم فعاليات الأسبوع الفنى يوم السبت القادم بحفل تنظمه الكلية بمكتبه مصر العامة بالأقصر، حيث سيتم خلال حفل الختام تكريم المشاركين فى فعاليات الأسبوع الفنى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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