مياه الشرب بالبحر الأحمر: الانتهاء من تجديد شبكات بالغردقة بـ23 مليون جنيه

أعلن المهندس يحيى صديق، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات مياه بمدينة الغردقة بتكلفة 23 مليون جنيه.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر أن الشبكات تضمنت فى حى جنوب الغردقة "شارع فلفلة والمدارس وأبو العباس وشارع الكورنيش بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه.

وأوضح صديق، فى بيان صادر عن الشركة، أنه تم الانتهاء منذ أكثر من شهرين من إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة الأمل بتكلفة 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تجديد الشبكات الداخلية لمناطق أبو عشرة - امتداد السلام ومنطقة الصيادين وخلف قسم السقاله بتكلفة إجمالية 7 ملايين و500 ألف جنيه.

وأشار صديق إلى أن هذه الشبكات ستسهم بشكل كبير فى تأمين هذه المناطق من أى أزمات مستقبلية فى المياه نتيجة لتهالك الخطوط، وما يترتب عليها من إهدار للمياه، كما سيتم تحسين كميات المياه التى يتم ضخها للمناطق التى يوجد بها ضعف فى بعض الأحيان.