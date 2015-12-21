بالصور.. إعلام زفتى ينظم معرض التقويم الميلادى بحضور رئيس المدينة

نظم مركز إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، معرضا فنيا اشتمل على أعمال فنية خاصة بالتقويم الميلادى، عبارة عن "مجسمات، لوحات زينة، ونتائج" بمقر مدرسة عمرو بن العاص التجريبية بزفتى.

واستهدف المعرض إيجاد قيمة جمالية داخل المؤسسة التعليمية، يحس بها الطالب والمدرس وعامة الناس، وتنمية الإحساس الفنى لدى الطالب بما يؤهله إلى تنمية المهارات والابتكارات داخله، وتعميم فكرة المعارض الفنية، على مستوى الإدارة بالكامل ليستفاد منها عامة الناس، لتنمية المهارات وتشجيع الطالب على الاهتمام بالفن، وتحفيز المدرسين وتفعيل الأنشطة الفنية بجميع مجالاتها داخل المدرسة.

شارك فى المعرض اللواء أيمن سيف النصر رئيس مركز ومدينة زفتى، وخالد العنترى نائب رئيس مدينة زفتى، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز.

وتضمنت فعاليات المعرض أعمالا فنية لجميع المراحل التعليمية "الابتدائية – الإعدادية – الثانوية"، وجميع المعروضات الفنية بإدارة زفتى التعليمية للأنشطة الفنية "نشاط التربية الفنية"، من خامات بيئية واستغلال لكل الموارد الموجودة داخل البيئة المحلية، للاستفادة منها داخل الحقل التعليمى وتوفير العبء المادى على الدولة.

وتميز المعرض بالابتكارات والتجديد والديكورات البسيطة التى تعطى قيمة جمالية للأعمال الفنية عن طريق الربط بين الشكل والخلفية.



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