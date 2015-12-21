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الخارجية الإيرانية: السفير السعودى فى طهران يباشر مهامه قريبا

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الخارجية الإيرانية: السفير السعودى فى طهران يباشر مهامه قريبا الخارجية الإيرانية: السفير السعودى فى طهران يباشر مهامه قريبا

أعلن المتحدث باسم وزارة خارجية إيران حسين جابر أنصارى أن السفير السعودى فى طهران "على حسن جعفر" سيباشر مهام عمله قريباً.

وفى مؤتمره الصحفى الاسبوعى الذى عقده انصارى الاثنين، ونقلته وكالة انباء فارس الاثنين، قال جابر انصارى بشان العلاقات بين ايران والسعودية أن السفير السعودى على حسن جعفر سيباشر مهام عمله فى طهران قريبا.

وفى الرد على سؤال آخر قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن المتوقع من تركيا أن تقوم بالتنسيق مع الحكومتين العراقية والسورية بشأن اى خطوة تقوم بها فى مجال مكافحة الإرهاب.

وحول مستقبل العلاقات بين طهران وباكو قال إن العلاقات بين البلدين متنامية رغم التذبذبات التى شهدتها .
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