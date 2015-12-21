بالصور.. الداخلية تنشر أسماء وصور الهاربين من السجون.. "ابحث مع الشرطة"

واصلت وزارة الداخلية نشر أسماء وصور الهاربين من السجون والصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، وناشدت الوزارة المواطنين التعاون مع كل الأجهزة الأمنية والإدلاء بأية معلومات تُساعد فى إلقاء القبض على هؤلاء الهاربين، حيث خصصت الوزارة أرقام تليفونات (24888888 – 24884500 - 115)، وكذلك أرقام تليفونات قطاع حقوق الإنسان (01126977222، 01126977333، 01126977444) والخط الساخن رقم (138) والبريد الإلكترونى الخاص بقطاع حقوق الإنسان e.humanrightssector@moi.gov.eg للتواصل مع المواطنين فى هذا الشأن.

أولاً: المطلوب ضبطهم لتنفيذ الأحكام..

>طارق حسن بشير محمد، مقيم بالهرم الجيزة، ويتردد على مناطق (الموسكى، إمبابة، الطالبية).. مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (95 حكما قضائيا صادرة ضده).

عمرو شعبان سعد رضوان، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، ويتردد على مناطق (الرمل، باب شرق، المنتزه، كفرالدوار بالبحيرة).. مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (6 أحكام قضائية صادرة ضده).

أحمد محمود محمود على الفخرانى، مقيم باب الشعرية بالقاهرة، ويتردد على منطقتى (الموسكى، إمبابة).. مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (11 حكما قضائيا صادرة ضده).

هدى على أحمد إبراهيم الكومى، مقيمة بالمعادى القاهرة.. مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى (100 حكم قضائى صادرة ضدها).

إيمان فؤاد عبدالله السيد، مقيمة بالجيزة، تتردد على مناطق (القاهرة الجديدة – مدينة نصر).. مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى (61 حكما قضائيا صادرة ضدها).

ثانياً: الهاربين من السجون..

>أحمد مسلم إسماعيل حسن سعد، مقيم بمدينة نصر بالقاهرة، هارب من السجون فى القضية رقم 24536/2000ج الجيزة بتهمة اتفاق جنائى، والقضية رقم 44145/2000ج المنتزه بتهمة قتل.

عبد الناصر أبو الفتوح فخر الدين أبو الفتوح، مواليد 1970، مقيم بعين شمس القاهرة، هارب من السجون فى القضية رقم 5/1995ج ع إدارة المدعى العام – إدارة جماعة واتفاق جنائى وإحراز أسلحة بيضاء.

زغلول محمد حافظ عمار، 39 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف - هارب من السجون فى القضية رقم 9987/1999ج م الفيوم (قتل).

سيد عواد مدبولى الشبينى، مواليد 1973، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، هارب من السجون فى القضية رقم 20954/1999ج الساحل (اتجار فى المخدرات).

رمزى محمود صالح الموافى، مواليد 1952، مقيم بشبرا القاهرة، هارب من السجون فى القضية رقم 796/1997ج عسكرية.

وأكدت وزارة الداخلية إيمانها الكامل بوعى شعب مصر الذى يرسخ دائماً حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون.



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احمد مسلم



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ايمان فؤاد



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رمزى محمد



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زغلول محمد



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سيد عواد