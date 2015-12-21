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شهر مكافأة للعاملين بجامعة أسيوط بمناسبة المولد النبوى الشريف

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شهر مكافأة للعاملين بجامعة أسيوط بمناسبة المولد النبوى الشريف شهر مكافأة للعاملين بجامعة أسيوط بمناسبة المولد النبوى الشريف
وافق الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط على صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الراتب الأساسي وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال محمود شاكر أمين عام الجامعة فى بيان اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحفيز العاملين والتيسير عليهم فى كافة المناسبات الاجتماعية والدينية، موضحاً أن القرار يشمل كذلك صرف 125 جنيهاً لجميع العمالة الموسمية بالجامعة من متعاقدين ومؤقتين.

وتقدم الدكتور جعيص بالنيابة عن أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى القيادة السياسية وإلى جموع الشعب المصرى بالتهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2016 والمولد النبوى، كما تقدم بالتهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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مصر 365