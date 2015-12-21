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العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل حمام مستشفى القصير المركزى

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العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل حمام مستشفى القصير المركزى العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل حمام مستشفى القصير المركزى
عثر أحد العاملين بمستشفى القصير المركزى مساء أمس الأحد، على جثة لطفلة حديثة الولادة ملقاة داخل حمام المستشفى، تم إبلاغ قسم شرطة القصير بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء عادل التونسى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من المقدم محمد عصام مفتش مباحث قسم شرطة القصير، يفيد تلقيهم بلاغا من مستشفى القصير المركزى بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل حمام المستشفى.

انتقل فريق من مباحث قسم شرطة مدينة القصير، وبالفعل تم العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل حمام قسم الاستقبال بالمستشفى، ومتدلى منها الحبل السرى.

وتبين وجود آثار خنق حول رقبة جثة الطفلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1177 إدارى قسم القصير لسنة 2015، وقررت النيابة العامة إيداع الجثة بمشرحة المستشفى وطلب تقرير الطب الشرعى حول الواقعة.

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مصر 365