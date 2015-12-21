طوارئ بميناء الأتكة بالسويس استعدادا لنوات عيد الميلاد

أعلن ميناء الأتكة الخاص بسروح الصيادين بخليج السويس والبحر الأحمر، حالة الطوارئ من اليوم حتى نهاية الشهر الجارى لحلول موجة نوات عيد الميلاد، مما تعرض مراكب الصيد المتواجدة، والتى تسرح بالبحر للخطر.

وقال مسئولو الميناء فى تصريحات خاصة، أنهم بالتنسيق مع الثروة السمكية وحرس الحدود، قاموا برفع حالة الطوارئ حتى انتهاء النوة بالكامل.

من جانبه، قال بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين، أن البحر يشهد حاليا أحداث وتداعيات نوات عيد الميلاد والتى تأتى مع بداية كل عام ميلادى، وهى نوات شديدة الأمطار، وتستمر لمدة 4 أيام نهاية الشهر، واتجاهها شمالية غربية.

وأضاف لـ " اليوم السابع " أنه ينصح الصيادين بعدم تعرض أحد جوانب مراكبهم للرياح الشديدة، التى تهب خلال تلك النوة منعاً لمقابلة خط سير واتجاه مرور الرياح، وارتطامها بجسم المركب، فتؤدى إلى انقلاب المركب، قد تعرض بحارته للخطر، ولكن يتم توجيه مقدمة المراكب ضد اتجاه الرياح ليسهل شق الرياح بواسطة مقدمة المركب .

وتابع أنه ينبه أن اليوم الأخيرة من شهر ديسمبر الجارى ستهب علينا الأمطار واتجاهها جنوبية غربية ، مناشدا الصيادين توخى الحذر والحيطة واتباع التعليمات والتنبيهات السابقة مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة منعاً للتعرض لنزلات البرد وينصح بالتوقف عن الصيد أثناء هبوب تلك الرياح .

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