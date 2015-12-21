عمال ترسانة السويس: بناكل جبنه وفول ومستمرون فى اعتصامنا حتى تحقيق مطالبنا

واصل عمال شركة ترسانة السويس البحرية احتجاجهم وإضرابهم عن العمل، بعد فشل المفاوضات التى أجرتها نقابات الشركات السبعة العمالة بالقطاع البحرى بالهيئة، ومنح رئيس الهيئة العمال زيادة 10 جنيهات على بدل الوجبة ورفض فكرة الضم للهيئة إداريا وماليا، وهو ما أدى إلى غضب العمال وتصاعد الاحتجاج واستمرار غلق أبواب الشركة بالسويس.

قال المحتجون لـ"اليوم السابع": إنهم معتصمون داخل الشركة ويتناولون الجبنة والفول بجميع الوجبات، وأنهم يعلنون لا تراجع عن اعتصامهم حتى تحقق مطالبهم وهو الضم للهيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم وبين عمال.

تابع العمال أنهم يرفضون نتائج اجتماع النقابات مع رئيس هيئة قناة السويس ويأملون رفع الظلم عنهم ومساواتهم بعمال وموظفى الهيئة طبقا للقانون، وتنفيذا لوعود رئيس الهيئة السابق عام 2011، وتعديل كل اللوائح المادية الخاصة بهم وتطوير الشركات التى تقدم خدمات للهيئة، ويتبعونها لتكون قيمة مضافة بحريا للاقتصاد الوطنى.

وقام العمال برفع لافتات سخرية على نتائج لقائهم مع اللواء عادل الغضبان مدير أمن الهيئة، والذى التقى بالعمال بمقر الشركة وانتهى اللقاء بالفشل دون نتائج.



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