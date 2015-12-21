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ندوة إرشادية بمديرية الزراعة حول كيفية تطوير الرى فى الأراضى الزراعية بسوهاج

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ندوة إرشادية بمديرية الزراعة حول كيفية تطوير الرى فى الأراضى الزراعية بسوهاج ندوة إرشادية بمديرية الزراعة حول كيفية تطوير الرى فى الأراضى الزراعية بسوهاج
عقدت مديرية الزراعة بسوهاج تحت إشراف المهندس مراد محمد حسين القائم بأعمال مدير مديرية الزراعة بسوهاج، ندوة إرشادية حول كيفية تطوير الرى فى الأراضى الزراعية لتعريف المرشدين الزراعيين والمزارعين بأهمية تقليل الفاقد فى المياه باستخدام مواسير بلاستيك، وعمل محابس فى مداخل الحقول مما يوفر 5 , 7 % من الأراضى الزراعية نتيجة لردم المساقى المكشوفة.

وأكد المهندس أحمد النجار مدير عام الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة على أهمية استخدام المحركات الكهربائية فى الأراضى الزراعية، مما يقلل من التلوث البيئى، كما يقلل فترة الرى والتحكم فى كمية المياه داخل الحقل مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج.

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مصر 365