تموين المنيا يضبط 61 قضية متنوعة

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط وتحرير 61 قضية تموينية، وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية على مدار ثلاثة أيام، والمكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.

وأوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين فى بيان اليوم، أن الحملة أسفرت عن تحرير 5 قضايا تموينية مخالفة بمطاى والعدوة فى مجال متابعة السلع الغذائية والمصانع، حيث تم ضبط 970 كيلو من السكر و3456 عبوة من التونة بدون فواتير، ومواد غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مصادرة 2000 سرنجة و2342 من الأدوات الطبية المتنوعة بأحد محلات بيع المواد الغذائية.

وفى مجال متابعة اللحوم تم تحرير قضيتان بمغاغة وابو قرقاص، حيث تم ضبط 302 كيلو من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير قضية تموينية بمدينة المنيا في مجال متابعة المطاعم ومحلات تقديم الوجبات السريعة، حيث تم مصادرة 7 كيلو جرام من اللحوم المفرومة والدجاج والبطاطس غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفى مجال متابعة متابعة المواد البترولية تم تحرير قضية تموينية مخالفة بمطاى حيث تم ضبط 2 جركن بنزين 80 بغرض البيع بالسوق السوداء بحوزة بائع متجول للمواد البترولية، كما تحرر 52 قضية تموينية مخالفة متنوعة ما بين عدم اعلان عن الأسعارـ شهادة صحية ـ بدون تراخيص ـ مخالفات مخابز ـ مواد بترولية.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين.