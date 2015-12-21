اندلاع حريق هائل بمقهى بدمنهور والحماية المدنية تنجح فى إخماده

تمكنت اليوم قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق شب بإحدى المقاهى بمدينة دمنهور، وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين نشوب حريق بمقهى ملك كامل أبو رية بناحية سويقة مرعى أبو الريش بدمنهور، ومستأجر لمحمد شعبان شعبان "44 سنة" حاصل على دبلوم فنى، ومقيم شارع سعيد أبو الريش، وتم السيطرة عليه وإخماده ولم تحدث ثمة إصابات.

وبسؤال مستأجر المقهى المذكور لم يعلل سببًا للحريق، وأضاف باحتراق محتويات المقهى بالكامل ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم إدارى قسم دمنهور لسنة 2015.