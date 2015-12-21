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لجنة لتحديد مواصفات واشتراطات تداول الألبان ومنتجاتها بالمنيا

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لجنة لتحديد مواصفات واشتراطات تداول الألبان ومنتجاتها بالمنيا لجنة لتحديد مواصفات واشتراطات تداول الألبان ومنتجاتها بالمنيا
قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة جميع الطلبات المقدمة من الراغبين فى الحصول على تراخيص لتجميع أو تصنيع أو توزيع الألبان ومنتجاتها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لسرعة إصدار التراخيص، وفقا ً للقواعد والقرارات المنظمة لهذا الشأن مما يضمن سرعة إصدار التراخيص اللازمة.

وتضم اللجنة السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة ومدير مديرية الطب البيطرى، ومدير مديرية الزراعة، ومدير مباحث بالمنيا، وعدد من الأجهزة المعنية بالمحافظة لتحديد المواصفات والمقاييس الخاصة بتداول الألبان ومنتجاتها، وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وكلف المحافظ الصندوق الاجتماعى للتنمية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تمويل الراغبين بمزاولة هذا النشاط من خلال القروض المقدمة من الصندوق، وذلك بعد استيفاء التراخيص المطلوبة تحت رقابة الجهات المعنية.

وتعد جمعية منتجى الألبان فى عزبة شاهين غرب مدينة المنيا نموذجاً يتم البدء به فيما يتعلق بإصدار التراخيص اللازمة ومنح القروض وفقاً للضوابط والاشتراطات الصحية الواجب توافرها، ليتسنى عقب ذلك تعميم التجربة، لتشجيع تلك الصناعة والحفاظ على المنتج وعدم الإضرار بصغار الموردين للمنتج.

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مصر 365

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