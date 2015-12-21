هندسة منوف تنظم معرضاً لمشروعات التخرج استعداداُ لعيد الجامعة

نظمت كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية معرضاً لمشروعات التخرج الخاصة بطلبة الكلية بمختلف الأقسام العلمية بحضور العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث وصل عدد المشروعات المشاركة بالمعرض إلى أحد عشر مشروعاً تمهيداً لاختيار أفضلها للمشاركة فى احتفالات الجامعة بعيدها السنوى التاسع والثلاثين السادس والعشرين من ديسمبر الجاري بالصالة المغطاة بإستاد الجامعة بشبين الكوم.

وقال الدكتور محمد البردينى عميد الكلية فى بيان اليوم، أن هندسة منوف ستشارك بعدد من المشروعات الطلابية التى تخدم المجتمع والبيئة المحيطة بشكل كبير، مؤكداً على دور الكلية فى ابتكار العديد من المشروعات الإلكترونية التى تمثل أهمية كبيرة للجامعة والمجتمع المحيط.

وضمت لجنة التقييم والتحكيم كلاً من الدكتور جلال عبد المجيد عتلم، أستاذ بقسم التحكم، والدكتور جمال محروس عطية الأستاذ بقسم الحاسبات.