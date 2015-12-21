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صور| محافظ الأقصر يفتتح فعاليات أسبوع فنون الجرافيك‎

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صور| محافظ الأقصر يفتتح فعاليات أسبوع فنون الجرافيك‎ صور| محافظ الأقصر يفتتح فعاليات أسبوع فنون الجرافيك‎

 

افتتاح فعاليات أسبوع فنون الجرافيك

افتتح محافظ الأقصر محمد بدر، فعاليات أسبوع فنون الجرافيك، والذي ينظمه قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور محمد عرابي، وعميد كلية السياحة والفنادق الدكتور صالح عبد المعطي.

وقال رئيس قسم الجرافيك، بالكلية الدكتور وليد محمد عبدالله، إن الفاعلية تقام برعاية رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور، وعميد كلية الفنون الجميلة الدكتور محمد عرابي، والرئيس الشرفي لأسبوع الجرافيك الدكتور صالح عبد المعطي، ورئيس فعاليات الأسبوع الفن الدكتور أحمد حمدي.

وقالت المنسق الإعلامي للفاعلية الدكتورة سمر عباس إنه من المقرر إن يتم تنظيم ورش عمل فنية ضمن فعاليات الأسبوع لمجموعة من الفنانين التشكيليين في مقدمتهم أ. د صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكلية الأسبق و الدكتورة أمل نصر الأستاذة بكلية فنون جميلة الإسكندرية والدكتورة إيمان أسامة الإستاذة بكلية فنون جميلة الزمالك والفنانة المقدونية miroslava بمشاركة مجموعة من أساتذة الكلية.

كما تتضمن فعاليات أسبوع فنون الجرافيك مجموعة محاضرات علمية وندوات ثقافية بمشاركة لفيف متميز من كبار أساتذة الفن في ، ومعرض للأعمال الفنية لطلاب وأساتذة القسم.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الأسبوع الفني يوم السبت القادم بحفل تنظمه الكلية بمكتبة مصر العامة بالأقصر، حيث سيتم خلال حفل الختام تكريم المشاركين في فعاليات الأسبوع الفني.

 

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