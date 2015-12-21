رئيس مطار القاهرة : مليون و395 ألف راكب زيادة فى الركاب عام 2015

قال اللواء طيار احمد جنينه رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، إن مطار القاهرة الدولي شهد زيادة فى أعداد الركاب سواء المغادرين أو القادمين فى عام 2015 مقارنة بعام 2014 بلغت مليون و395 ألف راكب بمعدل نمو 10% وزيادة فى عدد الرحلات بلغت 4 ألاف رحلة بمعدل نمو 2%، حيث بلغ عدد الركاب فى عام 2015 حوالي 14 مليون و969 ألف راكب , بينما بلغ عددهم فى عام 2014 حوالي 13 مليون و574 ألف راكب , فى حين بلغ عدد الرحلات فى عام 2015 144 ألف رحلة بينما بلغت فى عام 2014 حوالي 140 ألف رحلة.

وأضاف أن عدد الركاب المغادرين دوليا بلغ فى عام 2015 حوالي 6 ملايين و258 ألف راكب بينما بلغ العدد فى عام 2014 حوالي 5 ملايين و440 ألف راكب بمعدل نمو 15% , فى حين بلغ عدد القادمين فى عام 2015 حوالي 8 ملايين و711 ألف راكب , بينما بلغ عددهم فى عام 2014 8 ملايين و134 ألف راكب .

وأشار جنينه إلى أن إيرادات الشركة عن العام المالي 2014/2015 عن الأنشطة التجارية وخدمات الركاب وهبوط وانتظار الطائرات بلغت 225 مليون و909 ألاف جنيه , بينما كانت فى العام المالي 2013/2014 176 مليون و153 ألف جنيه .

> وقال جنينه انه تم الانتهاء من تأجير الفراغات والمكاتب والاستراحات بمبنى الركاب رقم 2 المقرر افتتاحه فى الربع الأول من عام 2016 بمبلغ 600 مليون جنيه لمدة 5 سنوات , وأضاف أن مبني 2 سيخصص لرحلات شركات طيران دول الخليج وسيتم تخصيص مبنى رقم 1 لشركات الطيران المصرية الخاصة .