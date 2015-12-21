خبر في الجول – الإسماعيلي يتجه لقبول استقالة ميدو وتغريم عبد ربه

علم FilGoal.com أن إدارة النادي الإسماعيلي في طريقها لقبول استقالة المدرب أحمد حسام "ميدو" حسبما أكد مصدر مسؤول بالنادي الساحلي.

كما أشار المصدر أنه سيتم تغريم قائد الفريق حسني عبد ربه مبلغا ماليا كبيرا.

وقال المصدر: "السبب وراء تلك القرارات هي أن ميدو وضع الإدارة في مأزق عندما وضع نفسه في كفة متساوية مع لاعب بالفريق". (طالع التفاصيل)

وأضاف " ورغم قيمة عبد ربه الكبيرة إلا أن اللاعب خرج ليتحدث دون الرجوع للإدارة ما وضعها في مأزق أيضا" (طالع التفاصيل)

وأكد المصدر أن هناك اتجاه لمنع دخول طارق عبد ربه شقيق قائد الإسماعيلي للنادي بعد أن تسبب في تلك الأزمة بجانب تحويل أحد العاملين بالنادي للتحقيق بعد أن كان شارك بشكل أساسي في الأزمة.

وكان ميدو قد قال في تصريحات لقناة صدى البلد في الساعات الأولى من صباح الاثنين: "الأمر منتهي، لقد تقدمت باستقالتي من تدريب الإسماعيلي بشكل نهائي".

وأضاف "لن استكمل مشواري مع الفريق في ظل هذه الأجواء والمؤامرات".

وتولى ميدو قيادة الإسماعيلي الصيف الماضي خلفا لطارق يحيى.

وأتم "عندما خيرت مجلس إدارة الإسماعيلي بين وجودي ووجود حسني عبد ربه كنت أعلن استقالتي بشكل غير مباشر، والآن أعلنها بشكل واضح".