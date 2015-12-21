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يحيى لـ في الجول: توقعت خطة الزمالك.. وتسيدنا المباراة لهذا السبب

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يحيى لـ في الجول: توقعت خطة الزمالك.. وتسيدنا المباراة لهذا السبب يحيى لـ في الجول: توقعت خطة الزمالك.. وتسيدنا المباراة لهذا السبب

قال طارق يحيى مدرب طلائع الجيش إنه توقع الطريقة التي سيبدأ بها الزمالك مباراة الأحد التي انتهت بخسارة الأخير 3-2 ليتلقى الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم.

واستفاد الجيش من طرد مدافع الزمالك علي جبر في الدقيقة الرابعة ليتقدم بركلة جزاء نفذها محمد أشرف قبل أن يضيف زميله إسلام كمال الهدف الثاني في الدقيقة 19.

ولم يستطع الزمالك إدراك التعادل رغم توازن الكفتين في الدقيقة 69 بعد طرد عبد العزيز توفيق والنتيجة تشير إلى تقدم الجيش 3-1.

وقال يحيى لـFilGoal.comعقب المباراة:"كنا الطرف الأفضل. اللاعبون نفذوا تعليماتي واستحقوا الفوز بجدارة".

وأضاف "أغلقنا المساحات على مفاتيح لعب الزمالك المتمثلة في حازم إمام ومحمود كهربا وعمر جابر ومحمد عادل جمعة وضغطنا على لاعبي الوسط وظللنا متماسكين للنهاية".

وعن خطة الزمالك أوضح "توقعت التشكيل بنسبة 90% قبل المباراة. تفاجئت فقط بمشاركة معروف يوسف وهو ما جعل مهمتنا أسهل كثيرا".

وعن الرسالة التي يجب توجيهها للاعبي الجيش قال:"أوجه لهم الشكر فلقد أعدنا البسمة مرة أخرى للفريق بعد سلسلة من الإخفاقات غير المستحقة".

وعن تأثر الزمالك بالطرد المبكر أوضح "المباراة لم تعد أكثر سهولة بعد الطرد لكن خطورة الزمالك تأجلت عندما خرج أيمن حفني فذلك منحنا السيطرة مبكرا".

وعن رأيه في ضربتي الجزاء اللتان سجل منهما الجيش الهدفين الأول والثالث قال:"الركلتين صحيحتين بنسبة كبيرة والحكم كان جيدا للغاية".

وأتم "لن أعلق على قرار الزمالك بالانسحاب من الدوري. أركز في فريقي".

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