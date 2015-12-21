خبر في الجول – الإسماعيلي يكلف أشرف خضر بقيادة الفريق

يقود أشرف خضر المدرب العام لفريق الإسماعيلي تدريبات الفريق اعتبارا من اليوم الاثنين.

وكان رئيس النادي الإسماعيلي محمد أبو السعود قد أجرى اتصالا بالمدرب العام وطلب منه قيادة الفريق في الفترة الحالية استعدادا لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في الدوري.

وكان FilGoal.com قد علم أن مجلس إدارة الإسماعيلي في طريقه لقبول استقالة المدير الفني أحمد حسام "ميدو" بعد أزمته مع حسني عبد ربه. (طالع التفاصيل)

وكان حسني عبد ربه قد هاجم المدرب بعد تصريحه بتخيير إدارة الإسماعيلي بينه وبين اللاعب.

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