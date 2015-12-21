مران الأهلي – هل يشارك إيفونا من البداية أمام حرس الحدود؟

قام البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي بعمل تقسيمة كرة خلال المران الأخير قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري .

وتقام المباراة غدا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي.

وشهدت التقسيمة مباراة بين فريق يضم شريف إكرامي ومحمد نجيب وأحمد حجازي وأحمد فتحى وصبري رحيل وحسام غالي وحسام عاشور وعبدالله السعيد ووليد سليمان ورمضان صبحي وماليك إيفونا.

بينما ضم الفريق الآخر كثير من العناصر غير الأساسية وضم 9 لاعبين وهم أحمد عادل عبدالمنعم ورامي ربيعة وباسم علي وحسين السيد وصالح جمعة وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وعماد متعب وعمرو جمال .

ويحتاج الأهلي للفوز على الحدود ضمن الجولة التاسعة للبطولة بعد خسارتين متتاليتين أمام المقاصة 1-0 وسموحة 3-0 قبع على إثرهما في المركز العاشر بـ9 نقاط.

أما منافسه حرس الحدود فحاله ليس أفضل إذ يحتل المركز الـ17 بـ3 نقاط فقط.