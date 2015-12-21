إيقاف بلاتر وبلاتيني 8 سنوات

قررت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف جوزيف بلاتر رئيس "فيفا" وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لمدة 8 سنوات عن مزاولة النشاط الرياضي.

وأصدرت اللجنة قرارها اليوم الاثنين، على خلفية اتهامات وجهتها النيابة السويسرية للثنائي اتهامات مرتبطة بسوء الإدارة وخيانة الثقة.

ومن بين تهم الفساد الموجهة لبلاتر (79 عاما)، يبرز دفع مليوني فرانك سويسري لبلاتيني عام 2011 ، وهو مبلغ يفترض أنه كان موجها لأعمال نفذها بلاتيني بين عامي 1999 و2002.

وجاء في بيان اللجنة "أثناء فترة عمل بلاتر كرئيس للفيفا استخدم سلطاته لدفع المبلغ إلى بلاتيني بدون أي اتفاق كتابي قانوني في 25 أغسطس 1999".

وأعلنت اللجنة أن قرار الإيقاف يدخل حيز النفاذ "بشكل فوري" كما أنه يسري على الصعيدين المحلي والدولي.

وبالإضافة إلى الإيقاف، غرمت اللجنة بلاتر 33 ألف جنيه إسترليني، وبلاتيني 45 ألف جنيه إسترليني.

وكانت لجنة القيم قد أوقفت بلاتر وبلاتيني في أكتوبر الماضي عن ممارسة جميع الأنشطة الكروية لمدة 90 يوما بسبب "دفع مبلغ غير شرعي" من الأول الى الثاني عام 2011 يصل إلى مليوني دولار عن عمل قام به الفرنسي لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002، وأكدت أنه "فد يتم تمديد فترة الإيقاف 45 يوما إضافيا".

يذكر أن بلاتر قد أقر في تصريحات سابقة بعدم وجود اتفاق مكتوب بشأن حصول بلاتيني على المبلغ، ولكنه أكد أن كل شيء "سار وفقا للوائح".