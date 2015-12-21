الفتاة الأيزيدية التى أبكت العالم: أطلب لقاء السيسى لأشرح له قضية مجتمعنا

طالبت الفتاة الأيزيدية الناجية من جحيم تنظيم داعش الإرهابى، نادية مراد، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشرح له قضيتها وقضية المجتمع الأيزيدى عامة، وطالبته بوقفة قوية من العالم الإسلامى، مؤكدة أن رغبتها فى لقاء الرئيس كى ينكسر الصمت بداخلها.

وأكدت الفتاة الأيزيدية فى حوار خاص مع "اليوم السابع" من الولايات المتحدة، أن تنظيم داعش مؤسسة إرهابية كبيرة لها تمويل وتسليح وتنظيم ويقومون بتطويع الشباب وينضم له الأجانب من أغلب دول العالم، مشيرة إلى التمويل يقوم بغسل عقول جميع عناصره، وهم يشتركون معا فى ارتكاب الجريمة، موضحة أن يومهم العادى هو قتل الناس وهتك أعراض الناس والتناوب على أداء الحرب وتطبيق شريعتهم على الناس وعقب عودتهم من الحرب يغتصبون السيدات.

وسننشر الحوار كاملا بعد قليل.

- صحيفة: تفكيك شبكة لتجنيد النساء الجزائريات فى صفوف داعش

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