بالفيديو والصور.. شاهد رد فعل ملكة جمال الكون عام 2015 بعد إعلان خسارتها بالخطأ

فى موقف بالغ الإحراج، أخطأ مذيع حفل تتويج ملكة جمال الكون فى إعلان اسم الفائزة باللقب الأهم فى مسابقات الجمال عالميا.

حيث أعلن المذيع ستيف هارفى بالخطأ فوز ملكة جمال كولومبيا، فى حين أنها كانت الوصيفة الأولى، بينما توجت باللقب الفليبينية بيا ألونزو وورتسباخ. واضطر المذيع إلى تصحيح خطأه والاعتذار لكن بعد أن كانت الوصيفة الأولى قد توجت بالفعل وتم الاحتفاء بها وحملت علم بلادها وسارعت بإلقاء القبل على الجمهور. وبعدما أعلن هارفى عن خطأه، لم تصدق ألونزو وورتسباخ، الفائزة الحقيقية نفسها وأصابها الإرتباك.

وقال هارفى وهو يعلن اعتذاره "دعونى أسيطر على هذا، فهذا بالظبط ما مكتوب بالبطاقة، وسأتحمل مسئولية هذا، فهذا خطأى، وكان الاسم على البطاقة".

وكرر هارفى اعتذاره فى تغريدة على تويتر وقال إنه يعتذر لملكتى جمال الفلبين وكولومبيا، ويعتذر للمشاهدين الذين أصيبوا بخيبة الأمل.

ملكة جمال الفلبين، تعمل عارضة أزياء وممثلة فلبينية الأم وألمانية الأب، تبلغ من العمر 26 عاما سنة فى مدينة شتوتجارت الألمانية، لكنها أمضت معظم حياتها فيما بعد فى الفلبين بحسب موقع العربية.

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